Periodista Josué Quesada le gana pulso a la Liga en la Sala IV

"La satisfacción es máxima, insuperable, es de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida. Yo siempre supe, en mi interior, que nunca hice nada malo, lo que dije siempre fue tergiversado por gente que me quería ver en la calle, sin trabajo, yo sabía que no era nada malo, estaba muy seguro que la Constitución me amparaba, la justicia de este país tiene brazos muy largos", comentó Quesada.