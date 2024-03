“No me sorprenden”, así defendía goleadas a Puerto Golfito dirigente castigado por amaño

El fútbol tico prendió alertas de amaño de partidos de fútbol al castigar a Puerto Golfito F. C. y a tres dirigentes con diez años. Lejos de toda actividad ligada al fútbol.



Los sancionados fueron Roy Telles Campos, accionista y presidente del equipo, Deivis Antonio Barquero, accionista mayoritario del club, y Arturo Alberoni Palma Falla, gerente deportivo.



Precisamente, Tellez había concedido una entrevista a Teletica.com el 11 de abril del 2023 en la que se refirió a las goleadas que estaba recibiendo su equipo.



Sus números en el primer semestre del 2023 fueron estos:



Partidos jugados: 14

Triunfos: 1

Empate: 2

Derrotas: 11

Goles anotados: 9

Goles en contra: 46

Diferencia de goles: -37

Puntos: 5



Este medio le preguntó puntualmente sobre resultados de estos juegos: de 9-0 ante Jicaral, 1-6 frente a Carmelita y 6-0 contra Sarchí.



—¿Le sorprenden los resultados tan abultados que se dieron en esta temporada?



Aquí hay que tomar en cuenta esta situación, en el grupo de nosotros es donde hay más equipos con aspiraciones a subir a Primera, no digo que los otros no la tengan, pero el grupo de nosotros refleja que Jicaral, Cambute y Liberia quieren subir, Palmares y Sarchí también, son grandes equipos, tienen estructura que calza perfectamente en la Primera División. Estos equipos no nos perdonaron, ellos sabían que en la medida que nos pudieran meter muchos goles eso les ayudaría en la posición.



Cada partido es diferente, cada juego tiene su situación y contra Jicaral que es el que queda 9-0 y ese tiene una situación super particular y es que hay cinco penales en ese partido imagínese lo que es... en ese partido un solo jugador hizo como tres penales. Hay que apuntar el nivel de desconcentración que se tenía.



Hay que manejar el tema de motivación, que nunca estuvo, es difícil entregarle a los jugadores una bandera que diga, vayan a participar, no tienen nada que perder y no tienen que ir a ganar y queremos conformarnos porque no hay descenso, eso es muy pesado.



Nosotros no le vamos a decir a los jugadores vayan a perder, pero eso es obvio a partir de la creación de la planilla. Somos conscientes que con la planilla que tenía Golfito, los jugadores son conscientes desde el inicio que con ese equipo no podíamos pelear. Todo obedece a una situación que lo utilizamos como una válvula para poder respirar. Si Costa Rica no hubiera ido al Mundial, el equipo iba a desaparecer, gracias al premio del Mundial se solucionaron algunas cosas y aún hay muchas. Entonces no me sorprenden los marcadores porque enfrentamos equipos muy buenos y nos pusieron en evidencia.



—¿Este jugador que usted me dice que hizo como tres penales se fue expulsado o tuvo alguna sanción por parte de ustedes, se lo pregunto porque cuesta que en un partido haya tantos penales?



Es un muchacho bastante joven que se le ve su falta de roce, fue muy notorio en ese partido, pero no teníamos por qué, ya de por sí era difícil terminar los minutos para que cuando salga el muchacho tenga una sanción del club.



—¿Cómo se llama el jugador?



Él se llama Luis Ángel, le decimos Perú, Luis Ángel Altamirano, no me acuerdo. Nosotros tenemos que replantear realmente bien cómo se va a tratar la siguiente temporada porque viene descenso y no queremos descender. Queremos esperar que esto cambie significativamente.