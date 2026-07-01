"No estoy en amaños ni nada de eso, estoy limpio", dice Henry Cooper pese sanción

Los jugadores Hansell Arauz, Henry Cooper y Pablo Fabián Rodríguez fueron sancionados con hasta 15 años de suspensión por “la manipulación ilícita de marcadores y competiciones”.

Así lo comunicó la Dirección Legal de la Federación a las ligas afiliadas en una carta enviada este 29 de junio.

Teletica.com conversó con Cooper para tratar el tema:

— ¿Cómo toma usted que la Federación Constitución de Fútbol envió un documento a las ligas diciendo que usted estaba sancionado 15 años por un intento de amaño de partido?

Cuando vi la noticia, la verdad que quedé muy asombrado porque no sabía nada de lo que estaba pasando.



—¿Lo tomó por sorpresa?

Sí, me tomó por sorpresa porque nunca me notificaron absolutamente nada.

—¿Usted hace cuánto ya no está en San Carlos FC?

En San Carlos estuve en el 2024 o 2025, por ahí.

—¿Este tema rondó, se rumoró, se dijo o nunca se mencionó?

La verdad sí había escuchado que supuestamente estábamos en investigación. Pues en el caso mío, me lo contó un compañero, en el caso mío yo dije que investiguen lo que les dé la gana. Yo la verdad no estoy en amaños ni nada de eso, yo estoy limpio.



Entonces, yo dije que se investigue lo que quieran. El día de mañana que me llamen o me busquen o lo que sea, yo me presento. Y hasta la fecha no me han ni buscado, ni escrito, ni llamado nada.



—¿Tuvieron que haberle comunicado, dicho o notificado?

Correcto, aunque sea notificado o ponerme que estaba investigando usted por amaños o alguna cosa.

—¿Y nunca las recibió?

Nunca las recibí.



—¿Siente que al final pues se ve inmiscuido en algo que no tiene nada que ver?

Correcto, para mí sí, porque aunque se me hubieran notificado, yo hubiera sabido que me estaban investigando algo y uno trata de defenderse, pero así que la verdad no es sorpresa que le digan tome 15 años de una vez.

Y no solo eso, sino que ellos mandaron algunos correos a otros compañeros que se estaban en investigación y tuvieron como una, no sé cómo llamarlo, si fue un juicio, una audiencia o para que llegaran a defenderse. Y ellos llegaron a defenderse y al llegar a defenderse pues quedaron libres de esa acusación que se les estaba haciendo.

En el caso mío, yo no fui a defenderme, yo no fui a esa reunión o a ese juicio o a esa audiencia que tuvieron, yo no tuve la oportunidad de ir, entonces pienso yo que al yo no ir pues todo eso me cayó a mí.



—¿Usted se mantiene como jugador activo?

Sí, yo pretendía jugar en su torneo, yo pretendía hacer pretemporada ahora esta semana.

Yo pretendía hacer pretemporada ahorita con un equipo que yo iba a iniciar. Y ahora lamentablemente me imagino yo que no, ahora no voy a poder, ahora voy a tener que esperar a ver qué piensa hacer la federación con esa noticia que dieron que nada que ver.

—¿Tomará cartas para buscar solucionar esto?

Sí, correcto, yo me estoy averiguando a ver qué puedo hacer, a ver cómo me limpio yo de esto.