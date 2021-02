Néstor Pitana y su proyecto de bien social más allá del arbitraje

El árbitro de la final de Rusia 2018, Néstor Pitana, aprovecha la posición que le da el fútbol para desarrollar un proyecto de bien social llamado “Las Estrellas Misioneras”.

Dicho proyecto se enfoca en ayudar de muchas maneras a los más necesitados, el silbatero asegura que todo ser humano debe de hacer algo por quienes están a su alrededor.

“Todos de una u otra manera ayudamos socialmente, todos tenemos parte social, porque somos humanos, Es mi deber como ciudadano misionero y argentino, el deporte me posibilita para eso”, expresó Pitana

La pandemia ha sido una de las situaciones más complicadas para muchos en el mundo, este evento no pasó de lado por el árbitro argentino, quien aprovechó parte de obra para tender la mano a los más necesitados.

“En plena pandemia hacíamos ollas comunitarias y me subía a mi camioneta, íbamos por los barrios y acercábamos por lo menos un platito de comida en los tiempos difíciles”, dijo el argentino.

Y es que más allá de ser él quien dirige su proyecto social, es la misma gente que le ayuda a su crecimiento como persona y humano.

“La gente me ayuda más a mí porque me hacen creer y crecer como persona. La sonrisa de la gente me llena el corazón, invito a todos a hacerlo, una acción mínima, un platito de comida, unos zapatos, una vez que lo haces quieres volver a hacerlo”, mencionó el árbitro de la final de Rusia 2018.

El silbatero, quien estará en el país alrededor de una semana impartiendo capacitaciones gratuitas a arbitros de nuestro fútbol, es consciente que las cosas más sencillas son las que representan buenas cosas en la humanidad.

“Desde un abrazo, hasta hacer un puente para que los chicos vayan a la escuela, somos un puente para los objetivos y aspiraciones de nuestras familias”, reitero Néstor Pitana.

Para finalizar el suramericano llenó de elogios nuestros país, nuestra humanidad y nuestra forma de ser.

“Me saco el sombrero ante un país tan social y respetuoso, esa es su huella digital, jamás pierdan eso”, finalizó el árbitro argentino.

Néstor Pitana inició hoy su gira en la zona de La Fortuna, mañana estará en Liberia, el domingo irá a Puntarenas y volverá la próxima semana para brindar tres capacitaciones en San José.