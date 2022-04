Mino Raiola: Medios internacionales anuncian su muerte, pero un tuit los desmiente

Este jueves, la prensa internacional informó sobre la muerte del agente de jugadores Mino Raiola, sin embargo en su cuenta de Twitter se comunicó que está con vida.

Medios internacionales como Diario Marca, As, El País, L’Equipe, Mundo Deportivo, El Mundo. Así como los italianos TgLa7, La Gazzetta dello Sport', Il Tempo e Il Messaggero detallaron sobre su muerte.​

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.