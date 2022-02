Mariano Torres detalla que su contrato con Saprissa termina hasta diciembre

El volante argentino Mariano Torres aclaró una de las principales dudas que había en torno a su vínculo contractual con Saprissa.

Torres enfatizó que en junio 2020 había estampado su firma por dos años, pero en ese momento le restaban seis meses de contrato, por lo que su unión con el equipo finaliza hasta diciembre, y no a mitad de año.

El capitán del Monstruo calificó de "demasiado prematuro" sentarse a hablar de una posible ampliación.

"Es demasiado apresurado hablar de eso, el contrato termina a fin de año. Con Ángel hemos hablado, la intención de seguir está. Recién decía que en estos cinco años y medio tuve la suerte de ganar seis títulos. Cuando no se gana, la cuestión se pone difícil. Acá es ganar", comentó Mariano en los micrófonos de Teletica Radio .

El sudamericano afirmó que se ha mantenido cinco años en la institución porque su paso ha sido ganador.

​"Sigo en este club porque he tenido la suerte de ganar, más adelante hablaremos de ese tema. Todo va bien. Contrato se termina en diciembre, no me gustaría hablar de eso porque acabamos de perder un partido", añadió.