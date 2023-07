"Lo ven a uno como si fuera un ladrón", dice miembro del Comité Ejecutivo de la Federación

"No crean que uno está tranquilo ni contento, nunca he recibido tantas ofensas como ahora, yo no puedo ver un partido de La Sele en cualquier restaurante porque lo ven a uno como si fuera un ladrón o un maleante, y las cosas no son así. Cómo es posible que hayan dicho que iban a pasar la foto de nosotros para que se dieran cuenta quiénes son los miembros del Comité, uno tiene familia, no lo llevamos tan al extremo", comentó Campos.