Fútbol como motor social en Santa Ana: alianza abre oportunidades para la niñez

El trabajo de la Asociación Deportiva Piedades Ángeles 71 recibe un nuevo impulso con el respaldo de Santa Ana FC para fortalecer la formación y las oportunidades de jóvenes del cantón.

Durante años, la Asociación Deportiva Piedades Ángeles 71 ha sostenido un trabajo constante en la comunidad de Santa Ana, utilizando el fútbol como una herramienta de desarrollo social para niños y jóvenes del cantón. Con recursos limitados, pero con una fuerte vocación comunitaria, la organización ha logrado abrir espacios de formación y acompañamiento para decenas de chicos, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables.

Gran parte de ese esfuerzo ha sido posible gracias al liderazgo y la dedicación de Alberto Moreno, quien ha asumido la tarea de impulsar y mantener viva la asociación. Con trabajo constante y gestionando apoyos donde ha sido posible, Moreno ha liderado el proyecto con el objetivo de ofrecer a la niñez y juventud de la comunidad una alternativa positiva a través del fútbol.

La asociación ha promovido espacios donde los jóvenes puedan formarse no solo como deportistas, sino también como personas, fomentando valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad.

Ese trabajo comunitario recibe ahora un nuevo impulso gracias a un convenio de colaboración con Santa Ana FC, el principal club profesional del cantón.

La alianza permitirá fortalecer los procesos de formación que ya desarrolla la Asociación Deportiva Piedades Ángeles 71 mediante capacitación para entrenadores, acompañamiento técnico y la realización de visorias que permitan identificar talento joven e integrarlo a las diferentes categorías del club.

El proyecto también contempla espacios educativos para los jóvenes, con charlas sobre temas como el bullying, la motivación, la autoestima y el desarrollo personal, buscando una formación integral que vaya más allá del ámbito deportivo.

En este proceso también ha sido clave el apoyo de dirigentes comunales como Jorge Arturo Córdoba, miembro de la junta directiva de la asociación, quien ha colaborado en fortalecer la integración entre las organizaciones y en promover el deporte dentro de la comunidad.

Para Santa Ana FC, fundado en 1993 y con una trayectoria que incluye su reciente ascenso a la Primera División en 2024, este tipo de alianzas forman parte de su compromiso con el desarrollo del fútbol y el bienestar social del cantón.

El objetivo compartido entre ambas organizaciones es claro: construir oportunidades para la juventud, promover estilos de vida saludables y consolidar al deporte como un camino para fortalecer el tejido social de Santa Ana.

Si usted desea colaborar con este proyecto comunitario puede hacerlo poniéndose en contacto con Alberto Moreno al teléfono 8724-1347. Actualmente requieren implementos para la práctica del fútbol, como balones, tacos y guantes.