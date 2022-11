Exfutbolista Pastor Fernández clama por ayuda para operación a corazón abierto

Pastor Fernández, el autor del gol que llevó a Costa Rica al mundial de Italia 90, clama por ayuda para su operación a corazón abierto.



Fue el 16 de julio de 1989 en un partido contra El Salvador, en el antiguo Estadio Nacional, cuando Fernández nos dio la clasificación al mundial de Italia 90.

33 años después, se encuentra en el séptimo piso del Hospital México a la espera de una operación en su corazón. Todo inicio hace 10 meses.

“Tuve un problema a la hora de hacer ejercicio, me faltaba el aire, pues para una persona como yo que siempre hace ejercicio, me llamó la atención. Me dio una arritmia un poco fuerte, busqué ayuda y me enteré de que tenía un soplo en una válvula que estaba dañada. No podré volver a jugar fútbol ni golpes de contacto, ahora sería natación o correr, pero al menos puedo recuperar mi vida de ejercicio”, explicó el exfutbolista.