Exasistente de Golfito FC: "El grupo estaba totalmente dividido porque no pagaban"

La noticia del amaño de partidos en Costa Rica por parte de Puerto Golfito FC sorprendió a más de uno y dejó una sanción de 10 años al club y a Roy Telles Campos, accionista y presidente del equipo, Deivis Antonio Barquero, accionista mayoritario del club, y Arturo Alberoni Palma Falla, gerente deportivo.

Teletica.com conversó con Luis Miranda, quien fue asistente técnico del equipo en Liga de Ascenso, y hoy dirige al equipo Mario Méndez de la Primera División Femenina de Panamá.

—¿Le tomó por sorpresa la noticia del amaño de partidos de Puerto Golfito FC?

Me sorprendió mucho porque yo estoy en Panamá, trabajando en un equipo de Primera División Femenino, no sabía nada, cuando la gente empezó a poner cosas me di cuenta de lo que estaba pasando.

—¿Qué opina al respecto?

Eso es una noticia que me impacta porque el equipo del pueblo desapareció y ahí en la zona Sur hay mucho talento, tanto que costó que llegara a Segunda y ahora que desaparezca...

—¿Usted fue asistente técnico en la derrota 9-0 ante Jicaral, no notó nada extraño en ese partido?

Ese partido para mí hubo muchas cosas, a los jugadores no les pagaban, muchos no viajaron, fueron muchachos que quedaban en la grada en otros partidos. Asistieron algunos muchachos Sub-20, pero la base del equipo no porque nunca nos pagaron, ya a los partidos de largo no iban, nunca se nos pagó.

—¿En ese partido existieron cinco penales, eso no le llamó la atención?

Fueron errores infantiles, un muchacho de 18 años que nunca jugaba llegó a rechazar un balón y le pegó en la mano. No era un jugador de élite, era un jugador limitado.

—¿Usted alguna vez escuchó algo extra que le pareciera extraño o algo de los dirigentes que levantara sospechas?

No porque el grupo estaba totalmente dividido porque no les pagaban, la base no iba, por ejemplo, un día fuimos a Cambute, ellos nos golearon, pero fue la banca de la banca, la base abandonó al no cobrar.

—¿A usted le pagaron?

No, nada, me habían firmado y nunca me pagaron y a los jugadores tampoco, yo puse la denuncia con Asojupro y nada, tenían que notificar a Roy Tellez (presidente de Golfito FC) y no aparecía, cuando ya lo notificaron salió que el equipo desapareció.

—¿Si a usted no le pagaban de qué vivía?

Yo trabajaba con un primo que sembraba maíz, yo iba a trabajar en la mañana y entrenaba en la tarde o viceversa. Yo lo hacía por amor y por fiebre porque nunca había tenido experiencia así, siempre estuve en Linafa, nunca tuve nada profesional, uno se va por la ilusión y a uno le dicen que luego le pagan, cuando uno es nuevo cree en que le van a pagar.

—¿Pero le insisto en ese tiempo nunca vio jugadas raras o algo extraño?

Ya a lo último no se entrenaba, ya a lo último solo se llegaba a los partidos porque no les pagaban, si acaso llegaban seis o siete y luego no se volvió a entrenar.

Sería mentiroso que yo dijera que escuché algo, en el camerino no, delante de todo el mundo tampoco, nunca nadie llegó a decirnos cosas. Yo creo que se aprovecharon de la inocencia de los muchachos, de los que nunca jugaron y de los que nunca habíamos tenido esa experiencia, ese equipo era limitado y sin entrenar más. Usted puede ver y con la base del equipo le empatamos a Liberia 1-1 y cuando Liberia quedó campeón, incluso a Jicaral le ganamos en el Golfo, pero cuando no empezaron a pagar, el equipo se pagó.



—Cuando usted me dice que se aprovecharon de la inocencia de los muchachos, ¿A quiénes se refiere?

A los directivos porque usted le dice a un chiquillo de Ciudad Neily y de otros sectores de la Zona Sur que quiere jugar en Segunda y se va gratis, y dice que no hay entrenamientos y solo se llega a partidos, va a ir.

—¿De jugadores, ninguno se acercó a comentarle nada de lo que estaba sucediendo?



No, si yo le digo algo así le estoy mintiendo, solo se quejaban del pago.

Es que si hubiera sido con la base que entrenábamos todos los días y que hacían trabajos buenísimos, ahí uno dice que qué pasa, por qué una goleada, a nosotros nunca nos golearon, después cuando se cayó todo y no se entrenaba, solo se jugaba.

Un día nos mandaron a jugar a Cambute y no tenía, diesel el bus, no nos dieron desayuno ni almuerzo, una madre de familia nos dio un sanguche y luego pedimos fiado para que nos dieran una comida.

Viajamos en una buseta como 15 personas y en un carro.

—Aquí veo unos resultados como 9-0 ante Jicaral, 1-6 frente a Carmelita y 6-0 contra Sarchí...



Ya ahí no había equipo, nadie entrenaba, no tenía futuro.



—¿Qué criterio tiene usted del presidente del equipo?

A mí él nunca me ha hecho un daño, pero nunca me pagó, no me trató mal, sino que nunca le pagó a nadie. Siempre decían que este torneo va a ser diferente y todo el mundo con la ilusión de estar, pero nuca.

—¿Usted veía a los dirigentes?

No porque yo ni los veía a esos dirigentes, si acaso llegaba el presidente a un partido o a veces no llegaba, no estaba día a día, nunca llegaba a ver cómo estaba la gente, ellos no tenían ese roce con los jugadores. Roy a veces llegaba a los partidos de San José.

—¿Ahora donde está usted?

Estoy en Panamá, mandé el currículum en diciembre y me dijeron que sí y en enero me vine para acá. Venía para el equipo masculino Mario Méndez y terminé en el equipo femenino. Estoy muy contento porque estamos invictos, vamos de primeros con 20 puntos, estamos clasificados a semifinales, si ganamos esas dos fechas que nos quedan quedamos de primeros en la tabla general, tenemos 38 goles a favor, 6 en contra, ayer de la Selección Mayor convocaron 10 jugadoras y una a la Sub-20. Nunca nos habían convocado a tantas jugadoras, el entrenador de la Selección Mayor me invitó a un microciclo. De toda la Liga es el equipo que más jugadoras tiene convocadas.

Estamos en la Oeste y nos quedan 2 fechas para acabar la fase regular.

—¿Hay ticas en el equipo?

Sí, y no nos conocíamos, fue por hablado y fue algo bonito. Uno no se siente tan solo. Es Yedry Salas jugadora y también la portera Dayana Matamoros. Nadie me conocía aquí, es mi primera experiencia como entrenador y me había ido bien, si quedamos campeones clasificamos a la Concachampions con clubes de México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá y Jamaica. La meta es quedar campeones para ir a la Concachampions.



—Me contó que ni le pagaban en Golfito FC y al final de esa mala experiencia ahora es líder en Panamá, en el fútbol femenino...

Ni por la mente me pasaba, gracias a Dios me ha ido muy bien, hay buenas jugadoras, imagínese para que llamen 10 a la Selección, ellas juegan el 2 de abril un amistoso en Venezuela, de las 10, 7 son titulares. Uno se siente orgullo por el trabajo que se ve.



