El héroe de Leicester: Jamie Vardy amplía su legado y regresa el club a la Premier League

Jamie Vardy ya es leyenda del Leicester City, pero esta semana amplió aún más su legado, tras darle el título de segunda división a su club y devolverlos a la élite inglesa.

A pesar de ser la principal referencia del equipo, el camino del delantero no ha sido fácil, pues fue rechazado varias veces en su juventud dedicándose al fútbol amateur mientras trabajaba en una fábrica.

Durante su estancia en la sétima división, una pelea en un bar nocturno lo obligó a utilizar un brazalete electrónico para monitoreo policial, además de una restricción a estar fuera de casa a luego de las 6:30 p.m., poniendo en riesgo su carrera deportiva, pues tuvo que renunciar a disputar partidos en horario nocturno.

A pesar de esta situación, su habilidad goleadora lo llevó al Halifax Town de la sexta categoría y posteriormente al Fleetwood Town de la quinta, en donde consiguió títulos colectivos e individuales. Allí llamó la atención del Leicester, que en el 2012 estaba en la Segunda División en 2012.

Su nivel fue cuestionado en la temporada debut, pero en 2014 guio a los Foxes al título de Championship y el ascenso, con 16 anotaciones.

Una historia sin precedentes

Tras un primer año difícil en la Premier League, Vardy encontró su mejor momento en la temporada siguiente. El goleador del equipo lideró al Leicester a una gesta histórica: el único título de liga inglesa en sus 140 años de historia, además de ser nombrado el jugador del año en Inglaterra.

El año siguiente, la oncena no tuvo tanto éxito en el ámbito local, pero de la mano de “el bromista”, como lo llamaba su entrenador, el club alcanzó los cuartos de final de la Champions League, en su única participación hasta la fecha.

Su desempeño siguió en lo más alto. En 2018 se puso la camiseta de la selección para el Mundial, en 2020 convirtió 23 goles para dejarse el título de goleo de la Premier y ganar una FA Cup. Sumó una Community Shield en 2021.

A lo largo de su carrera, Vardy fue testigo de la partida de muchos de sus compañeros, y aunque el Arsenal se lo quiso llevar en 2016, el delantero rechazó la oferta para quedarse con el club de sus amores, con la frase:

“Aquí me quisieron cuando nadie más me quería, si este barco se hunde, yo me hundo con él”.