El amor que viste de morado: La historia de María Echeverría y el Deportivo Saprissa

“En esas épocas usted no podía ser socio, así no más, como mi hermano era directivo, entonces él me dijo que no me iba a presentar porque le parecía incómodo, y le pidió el favor a Fernando Villalobos. Sin embargo, antes de entrar a la junta, don Ricardo se les acercó y él mismo dijo iba a presentar a “Marielitos”.

Ese día yo esperé a mi hermano toda la noche y cuando llegó me estuvo haciendo bromas de que no me aceptaron, pero cuando vio que ya estaba a punto de llorar lo que me dijo fue: ¿sabés quién te presentó? Nada menos que don Ricardo, usted se puede mi felicidad”, manifestó Echeverría.