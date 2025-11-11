¿Cuáles jugadores vendrán al partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona?

El 7 de febrero del 2026 el Estadio Nacional tendrá un duelo de titanes con el enfrentamiento del equipo de Leyendas del Real Madrid ante el Barça Legends a partir de las 6 p. m.



Las entradas saldrán en preventa este mismo 14 de noviembre y seis días después al público en general.

Pero antes de comprar los boletos -que van desde los $50 hasta los $1.000 en VIP- muchos se preguntan quiénes vendrán, pues al final de cuentas el atractivo son las figuras de antaño que brillaron en los clásicos de España en los 90 y 2000.

Según reveló Alexander Cuadra, productor del evento, los futbolistas de cada nómina que visitarán Costa Rica se confirmarán en las próximas semanas.



Sin embargo, como adelanto, se puede confirmar que cada club contará con al menos cuatro jugadores estrella, entre los cuales podrían estar previa confirmación las siguientes estrellas:



Barça Legends:

Ronaldinho Gaúcho, Carles Puyol, Rivaldo, Rafael Márquez, Romário,

Samuel Eto’o, Iván Rakitić, Yaya Touré, David Villa y Edgar Davids.

Real Madrid Leyendas:

Luís Figo, Marcelo, Iker Casillas, José María Gutiérrez “Guti”, Fabio Cannavaro, Claude Makélélé, Roberto Carlos, Pepe y Raúl González.

“Hay dos jugadores, para mencionar ambos equipos, y ya 95% confirmado, y digo esto porque puede ocurrir algo, pero uno es Ronaldinho del Barcelona, un figurón, e Iker Casillas, que lo tuvimos acá con la selección de España. En diciembre mencionaremos dos más y en enero otros dos, pero reiterar, es planilla pura del Real Madrid y Barcelona”, mencionó Cuadra.





El resto de las nóminas estará conformado por exfutbolistas históricos de ambos clubes y algunos de los nombres que se barajan son los de José María Gutiérrez “Guti” y Marcelo; así como Rivaldo y Rafael Márquez.

A modo de ejemplo, en el partido del fin de semana en El Salvador estuvieron futbolistas de la talla de Puyol, Yaya Touré y Javier Saviola; por el otro estuvieron Pepe, McManaman y Julio Baptista, entre otros.



Actividades más allá del partido.

El clásico de leyendas irá más allá del partido que se realizará el 7 de febrero, pues se espera que sean al menos tres días de actividades.

La gira incluirá actividades únicas como: una cena de ﻿gala con las leyendas, entrenamiento del Barça Legends el día previo al partido, clínica de fútbol para niños, firmas de autógrafos y meet and greets con los jugadores, una conferencia de prensa oficial con las leyendas y algunas otras que se están organizando.

Precisamente se cuenta con dos tipos de entradas más costosas que las otras, que cuenta con acceso exclusivo a todas estas actividades: Experiencias Palco a $500 que Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional.

La otra es Legends VIP ($1.000) que incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional.

Además, se realizarán una serie de clínicas con niños y niñas de escasos recursos.

“El proyecto como tal cuenta con una serie de eventos alrededor de más experiencia de cerca con estos jugadores y se podrá interactuar con las estrellas en una cena o la clínica para niños que tendremos a niños de la Fundación Ronald McDonald y estamos hablando con algunas instituciones que se vean beneficiadas de esa actividad, firma de autógrafos, meet and Greet. La idea es que el público tenga ese acceso que normalmente en un partido de una liga no se permite”, explicó Karol Rojas, gerente de Experiencias MKP, empresa organizadora.







Las entradas saldrán en preventa el 14 de noviembre para los usuarios del Banco Nacional y seis días después al público en general.

Clásico de Leyendas

