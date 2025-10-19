Costa Rica será la sede del primer torneo internacional de Futsal Síndrome de Down

El primer torneo internacional de Futsal Síndrome de Down se llevará a cabo en Costa Rica.

Del jueves 23 al sábado 25 de octubre, el evento se desarrollará en el Gimnasio para Deportes Adaptados del Parque de la Paz, con la participación de cinco equipos provenientes de cuatro países de la región.

Los equipos participantes son la Asociación Deportiva Team Down y la Selección Down de Olimpiadas Especiales, que representarán a Costa Rica, además de Cortica 21 de México, Nicaragua Fut Down y la Selección de Guatemala Futsal Down.

Alexander Loría, presidente de la Asociación Team Down, explicó que este será un torneo inédito, ya que, aunque Costa Rica ha participado en eventos similares, este será el primero que se realiza en suelo nacional.

“Este tipo de torneos no es fácil organizarlos, ya que el costo asciende a casi 12 millones de colones y lo venimos preparando desde hace unos seis meses. Hemos tenido apoyo de empresas que se han animado, por eso estamos contentos y listos para el evento”, señaló Loría.

El campeonato es sin fines de lucro y abierto al público, para que todos puedan apoyar a los equipos costarricenses en esta celebración del deporte inclusivo.