Conozca todos los detalles del partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Todos los amantes del Real Madrid y del Barcelona tendrán una cita obligatoria el próximo 7 de febrero en el Estadio Nacional, cuando se lleve a cabo el partido de leyendas que traerá al país lo mejor del fútbol de antaño.

Figuras de la talla de Iker Casillas, Digo, Pepe, Guti y Marcelo por parte del conjunto merengue, así como Ronaldinho, Puyol, Rafa Márquez y Yaya Touré por el lado culé, se verán las caras en un encuentro que sin duda hará revivir viejos tiempos a los aficionados del balompié.

La organización confirmó que serán cuatro figuras de peso mundial por cada equipo, y que nombres como los de Ronaldinho e Iker Casillas están “95% asegurados”.

“Este evento será visto por una gran cantidad de personas en el estadio. Vamos a vivir una experiencia que no solo será un partido de fútbol: habrá actividades en la plazoleta y la oportunidad de conocer a grandes estrellas mundiales”, mencionó el productor Alexánder Cuadra.

El evento busca ser accesible para todo el público, por lo que incluirá más actividades como una cena de gala y meet and greet con los jugadores.

“Tendremos cena con los jugadores, clínicas con niños y niñas, meet and greet y otra serie de actividades abiertas. Habrá mayor participación del público para que las personas compartan con los futbolistas”, añadió Cuadra.

Los precios irán desde los 100 dólares en sol, 130 en sombra, 195 en balcón, 230 en platea y 500 en palco, este último con alimentación, bebidas y un after party. Además, la experiencia Leyendas VIP alcanzará los 1.000 dólares, e incluirá cena, convivencia con los jugadores y acceso al after party.

Habrá preventa del 14 al 19 de noviembre con tarjetas del Banco Popular, mientras que la venta general comenzará el 20 de noviembre a través del sitio kuipei.com, con un máximo de 10 entradas por persona.

El partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona se disputará el 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional de Costa Rica.