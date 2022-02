Con pasaporte en mano: ¿Se irá Marcel Hernández de Cartaginés?

El futbolista Marcel Hernández quedó absuelto, este lunes, de cuatro supuestos delitos de violación y dos de relación impropia. Además, los jueces ordenaron que se le devolviera su pasaporte, documento que estuvo retenido durante el proceso judicial que se extendió por cuatro años.

Por esta situación, el delantero podría salir del país si tuviera alguna opción concreta de marcharse al extranjero.

La ficha del jugador pertenece a Alajuelense, pero está a préstamo en Cartaginés, club que le abrió las puertas en el fútbol de Costa Rica.

En la conferencia de prensa en que los manudos oficializaron el préstamo, Agustín Lleida, gerente deportivo manudo, afirmó que tenía opciones de militar fuera de nuestras fronteras.

​“Marcel se va a préstamo a Cartago con una duración de un año y con una cláusula de que, si hay una oferta del extranjero que se puede concretar, en el momento que sea, quedaría libre y se iría. Ya tenemos conversaciones con su representante y con clubes del extranjero y ojalá pueda salir a jugar que es lo que el jugador desea”, afirmó Lleida.

Eso sí, un día después y sin entrar en polémica, Leonardo Vargas, presidente brumoso, garantizó que el jugador se mantendrá en el equipo.

“No quiero polemizar con la gente de Alajuelense y las declaraciones que dieron, pero me debo a la afición de Cartaginés y les garantizo que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo, no es que mañana se lo van a poder llevar, eso no es así", respondió cuando se le consultó sobre lo que había dicho Lleida.

"Incluso, vamos a tratar de que en el futuro él siga en el Cartaginés y es a lo que nos dedicaremos. Le reitero a nuestra afición que hicimos un trabajo para asegurarnos que Marcel terminará este torneo con el club. No hubiera hecho este acuerdo si existiera eso de que nos lo dieron hoy y mañana nos lo quitan”, agregó.



Este lunes y luego de conocer la absolutoria de Marcel, este medio trató de consultar de nuevo al jerarca blanquiazul, pero él respondió lo siguiente: "es un tema privado, en lo personal y en el Club estamos muy contentos por como salieron las cosas para Marcel".

*Colaboró el periodista de Teletica.com, Fernando Araya.