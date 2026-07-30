Batistuta: "Argentina debe mantener el camino que marcó Scaloni"

El exdelantero argentino Gabriel Omar Batistuta aseguró que la selección de Argentina atraviesa un momento sólido y consideró que el principal desafío para los próximos años será mantener el camino trazado por Lionel Scaloni, una vez que finalice el ciclo de Lionel Messi.

Batistuta se encuentra en el país como invitado especial del evento Liberty LEP 2026 – Lo Más Alto en Innovación Tecnológica, el encuentro anual de la empresa que reúne a líderes, expertos y referentes para analizar las transformaciones que están redefiniendo el futuro de las personas y las organizaciones.

Consultado sobre el futuro de la Albiceleste, el máximo goleador histórico argentino en Copas del Mundo afirmó que no visualiza grandes inconvenientes, siempre que se mantenga el proyecto deportivo actual.

"No creo que haya muchos problemas, porque el único problema sería seguir la línea de Scaloni, que me parece buenísima. Ahora vamos a tener que resolver que probablemente Messi no juegue más y también si Scaloni decide irse. Lo más acertado sería seguir esta línea, porque dio resultados y además cambió mucho la imagen del jugador argentino", expresó.

Gabriel Batistuta, exdelantero argentino

​El estudio debe ser una prioridad para los futbolistas.

Uno de los temas en los que Batistuta hizo mayor énfasis fue la educación de los jóvenes futbolistas, asegurando que el mensaje tradicional en las divisiones menores debe cambiar.

El exatacante explicó que, con frecuencia, se les dice a los jóvenes que estudien "por si no llegan" al fútbol profesional, cuando, a su criterio, el enfoque debería ser completamente distinto.

"Hay que estudiar porque, si llegás al fútbol profesional, vas a tener que manejar muchas cosas para las que no estás preparado. Ahí es donde realmente hace la diferencia", afirmó.

Batistuta lamentó que muchos futbolistas abandonen sus estudios tras debutar en Primera División, al considerar que se trata de "un error descomunal".

"Justamente te hace más falta estudiar cuando alcanzás cierto nivel. Lo importante no es ganar un torneo a los 12 años, sino formar buenas personas. Esos chicos serán el futuro y una cabeza bien formada siempre será mejor que una cabeza desorientada", agregó.

Gabriel Batistuta, exdelantero argentino

​La escasez de delanteros centro preocupa al fútbol mundial.

Sobre la falta de delanteros con características de '9', Batistuta reconoció que se trata de una realidad que afecta a prácticamente todas las ligas.

"Hay escasez en todos lados y por eso los delanteros cuestan tanto. Hay cosas que no se pueden enseñar, como el instinto para anticipar dónde caerá un rebote dentro del área, pero ese instinto debe ir acompañado de muchísimo trabajo", explicó.

El exgoleador señaló que un delantero debe perfeccionar constantemente aspectos como el salto, la velocidad, el análisis de los arqueros y el trabajo diario.

"Por mi experiencia, prefiero un delantero trabajado, aunque tenga menos instinto, que uno con mucho talento natural pero que no trabaje para potenciarlo", sostuvo.

Los defensores más difíciles de su carrera.

Al recordar a los zagueros más complicados que enfrentó durante su trayectoria, especialmente en la Serie A de Italia, Batistuta destacó el enorme nivel defensivo que existía en aquella época.

"Jugaba en la mejor liga del mundo y los italianos siempre se caracterizaron por su sistema defensivo. Nunca entré a un partido pensando que iba a superar fácilmente a un defensor; todo lo contrario, los respetaba muchísimo", comentó.

"Pero bueno, ya que te voy a decir algunos nombres: Baresi, Maldini, Costacurta, Chamot, Sensini, Ruggieri, Ferri, Bergomi, Massaro... Había muchos y muchos parecían más cuando estaban en la cancha", exclamó entre risas.

Gabriel Batistuta, exdelantero argentino

Finalmente, aseguró que no le gustó para nada la pausa de hidratación durante el Mundial, el cual él mismo comentó como parte de los panelistas invitados de una cadena internacional.

"No me gustaron de espectador y no me habrían gustado de jugador. No parece porque va cortando ritmo, el jugador va entrando en ambiente, va entendiendo (el juego) y de repente te apagan la luz en ese momento, y es otra vez volver a empezar", concluyó.

