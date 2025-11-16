Así puede compartir y cenar con las leyendas Iker Casillas y Ronaldinho

Imagínese poder compartir una cena con el legendario portero del Real Madrid, Iker Casillas.

O tomarse un selfie sonriente con Ronaldinho Gaucho, una de las figuras más grandes del Barcelona.

Desde hablar de fútbol en una misma mesa con Puyol o Guti, hasta buscar la firma de todas las exfiguras de los clásicos españoles que cautivaron al mundo.

Esto lo podrá hacer posible en el Clásico de Leyendas que se realizará en el Estadio Nacional el próximo 7 de febrero y que reunirá a los equipos completos de Leyendas del Real Madrid y del Barça Legends.

Pero más allá de un simple partido, la organización quiere que las personas puedan vivir una experiencia junto a las leyendas.

La entradas Legends VIP tiene un costo de $1,000 (poco más de 497 mil colones al tipo de cambio actual) pero permiten tener acceso a una cena de gala exclusiva con los jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, así como un After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional.

“Ofrecemos otra parte no vista que es como ese tema de interactuar más personalmente con ellos, entonces tendremos cena de gala, una clínica para niños de la Fundación Ronald McDonald y ver si podemos ayudar a otras instituciones que se vean beneficiados, tenemos firmas de autógrafos, meet and greet, así que tenemos una serie de cosas diferentes que el público tendrá acceso que normalmente en una liga profesional no se permite”, expresó Karol Rojas, Gerente de Experiencias MKP.

Rojas también hizo un llamado a todos los fanáticos a estar atentos a las diferentes dinámicas que realizarán los socios comerciales, pues estas pocas entradas VIP también serán sorteadas por ahí.

“Son pocas entradas que incluyen la entrada al estadio y toda esta experiencia completa, además los socios comerciales que se han ido sumando al proyecto van a tener su cuota de beneficios que irán transmitiendo a sus clientes en redes sociales, así que estar muy atentos a las páginas de ellos que tendrán las dinámicas de igual forma estaremos sorteando algunas, pues queremos que toda la población viva esta fiesta”, añadió.

El partido será el 7 de febrero, pero se espera que muchos de ellos lleguen desde días antes para aprovechar y poder conocer algunos lugares turísticos de nuestro país.

“Esto será una experiencia que involucra no solo el partido, involucra la cena, una clínica, compartir con la sociedad y un evento en el Estadio Nacional, ellos tendrán la posibilidad de interactuar con toda la gente que se acerque al estadio y a partir del 5 estarán arribando al país, algunos se quedarán acá de vacaciones, es importante decirlo, así que hasta podrían topárselos en Guanacaste o algo similar”, mencionó el productor Alexander Cuadra.





Duelo de leyendas: Barcelona vs Real Madrid en Costa Rica. Los amantes del fútbol vivirán una cita imperdible el 7 de febrero en el Estadio Nacional, cuando se enfrenten las leyendas del Real Madrid y del Barcelona.

Las entradas para Leyendas ya están en preventa hasta el 19 de noviembre solo para clientes de un banco del estado, ya para el día 20 estarán habilitadas para el público en general mediante la plataforma kuikpei.com.

Las zonas y los precios con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

· Sol Norte y Sur: $100

· Sombra Este y Oeste: $130

· Balcón Este y Oeste: $195

· Platea Este y Oeste: $230

· Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional).

Tanto Casillas como Ronaldinho son las primeras figuras que están un 95% confirmadas para el evento y en las próximas semanas se darán a conocer más exfutbolistas de renombre.



