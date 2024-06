Árbitra Marianela Araya: Cuando un “no” rompe paradigmas en el fútbol

Si usted alguna vez dejó de hacer algo porque otros le decían que no podía: esta entrevista es para usted. A veces solo se necesita un ejemplo a seguir o alguien que rompa paradigmas para agarrar fuerza y cumplir los sueños propios.



Teletica.com presenta este domingo la historia de la árbitra costarricense Marianela Araya, quien superó cuanto “no” se topó de frente y hoy goza de un 2024 en que es una de las caras más visibles del arbitraje costarricense por su calidad y su profesionalismo en la cancha.



A sus 34 años, tiene como su mayor motivación a su hijo Sebastián, de 4 años, y como máximo ejemplo a sus padres, Rogelio Araya y Marianela Cruz, quienes criaron a seis hijos, ella fue la tercera.



―¿Quién es Marianela Araya y por qué se puede decir que ha tenido un 2024 exitoso?



Soy una mujer, madre, profesional, que durante muchos años ha trabajado y luchado para cumplir sueños. Desde que inicié en el mundo del arbitraje me propuse competir igual que mis compañeros y demostrar que el arbitraje no es de género.



Este año, gracias a Dios, ha sido diferente porque han creído en mí, en mi trabajo, en todo lo que he hecho durante muchos años atrás porque llegar adonde estoy ahora no ha sido fácil, han sido muchos años de entrenamientos, he cumplido todos los procesos desde liga menores, Juegos Nacionales y Linafa. Eso, más todos los juegos internacionales y capacitaciones de FIFA y Concacaf. Entonces, la diferencia ha sido que me han dado la oportunidad y gracias a Dios he podido cumplir con las exigencias.



―¿Cuánto le ha costado llegar a este momento de su vida en el arbitraje?



Ha sido demasiado lo que me ha costado y por eso la perseverancia es fundamental en mi carrera. Vivir lo de las finales era algo imposible hace un año. Cuando iniciaban los torneos, prácticamente, ya sabía que iba a dirigir un juego y tenía que esperar a que terminara el torneo para tener ese partido y si tenía suerte... Era muy difícil ver que año tras año era lo mismo… y que cuando necesitaba más apoyo (el último proceso del Mundial de Australia y Nueva Zelanda) fue donde prácticamente me hicieron a un lado.

Marianela Araya.

―Esa oportunidad ha llegado ahora que Horacio Elizondo llegó como presidente de la Comisión de Arbitraje?

La oportunidad la he visto con don Horacio (Elizondo). Antes de que él llegara, el panel estaba dividido y yo era del grupo de mujeres que estaba para dirigir solo en la Liga Femenina y de vez en cuando Liga de Ascenso.

Luego llegó don Horacio, me observó en varios juegos de Liga de Ascenso y me dijo que en la próxima iba va a estar con los de Primera División.



―Para entender su presente, hay que irnos a su pasado: ¿Cómo se sembró esa semilla del arbitraje y qué le dijeron sus papás?



El arbitraje fue algo que yo busqué, normalmente muchos árbitros inician porque el profesor de física los motivó, por familia o para estar ligado en el mundo del fútbol, pero en mi caso es diferente, yo quería estar en juegos de Primera División.



Todo empezó porque yo veía los partidos de fútbol con mi papá y yo no le dejaba de preguntar por las decisiones del árbitro, y cuando tenía 15 años, yo le dije a mi papá que yo quería ser árbitra.

Mi papá, don Rogelio Araya, ha sido fundamental en mi carrera, cuando yo le dije que quería ser árbitra él me dijo: “Sí, claro, voy a llamar a la Federación para que me den información”. Él nunca me dijo que jamás o que esto no es era para mí, y más bien cuando iba a los juegos de "canchas abiertas", él iba a verme.

En muchas ocasiones me acompañó a los entrenamientos en el Proyecto Gol a las 5 a. m. a las 7 a. m. tenía que trabajar, o cuando él salía del trabajo, me esperaba que terminara los trabajos técnicos a las 9 p. m.

Todos esos gestos que él tuvo conmigo me han marcado, y los sueños que he podido cumplir han sido gracias a él.

Y también por doña Marianela Cruz, mi madre, a ella no la puedo dejar de lado, y más ahora que soy madre porque ella me ha ayudado muchísimo con mi hijo.

El arbitraje ha sido un trabajo en equipo en mi familia, yo siempre les agradezco que crean en mí y que me apoyen.

Ellos dos siempre creyeron en mí y han sufrido lo mismo que yo, cuando los resultados no se dieron y han celebrado a mi lado las bendiciones también.

Marianela Araya.

―Marianela, por todo eso que me contaba antes de lo complejo que ha sido este proceso: ¿Pensó en retirarse?

Sí, como por el 2007 o 2008, yo dije que ya no iba a continuar en esto, llevaba dos carreras en la universidad, trabajaba y entrenaba y no veía los resultados. En ese momento estaba en la Subcomisión de Arbitraje, empecé a ver los obstáculos que había, me decían: “No, porque usted es mujer”. No podía seguir dirigiendo partidos de alto rendimiento, no podía seguir en ligas menores, no podía seguir en Linafa, entonces yo dije que no valía la pena seguir luchando.

Ahí apareció un exárbitro, Marvin Ramírez, yo me acuerdo que se me acercó y me dijo que me diera un tiempo y lo analizara porque yo tenía futuro y yo se lo agradezco a él porque él creyó siempre en mí. Mis papás me dijeron que yo estaba joven y tenía mucho por dar, en ese momento dije que ya no más porque eran muchos los peros y negativas a mi alrededor.

Y luego me dije a mí misma que no, que iba a luchar más fuerte, porque era muy doloroso y frustrante no ver los resultados. Y fue tanto así, que debuté en Liga de Ascenso en el 2013 y en Primera División en el 2017.

Muchas veces me enojé porque no me daban la oportunidad y me podían más excusas.

―¿Por qué siente que no le daban esa oportunidad?

Pienso que los dirigentes tenían miedo o pensaban que yo no tenía la capacidad de dirigir juegos masculinos. Desde que estaba en Subcomisión (ligas menores de Unafut o Linafa) de un día para otro, los dirigentes de ese momento me dijeron que ya no podía dirigir ahí, que por ser mujer tenía que dirigir femenino.

—¿Qué le dice ahora a la gente que no creyó en usted?

La verdad no puedo imaginar lo que puedan decir todos esos dirigentes que me negaron oportunidades o me pusieron muchos obstáculos, lo que sí puedo decirles es que les agradezco porque cada vez que me decían un no, yo me levantaba con más fuerza con ganas de trabajar y luchar. Y que ahora ya se están viendo los resultados.

Marianela Araya, árbitra costarricense. Foto de archivo

―Luego de superar todo eso y lo exitoso que ha sido el 2024: ¿A qué aspira?

Gracias a Dios el apoyo que estoy teniendo actualmente a nivel nacional me va a ayudar mucho en lo internacional, porque mi próximo objetivo es poder dirigir partidos masculinos a nivel de Concacaf, en esta última fecha eliminatoria le dieron oportunidades a varias compañeras de México y Estados Unidos, yo espero que Concacaf vea lo que se está haciendo en Costa Rica y se me dé esa oportunidad.

También espero poder estar en el nuevo proceso del Mundial Mayor Femenino que se realizará en Brasil 2027.

En agosto y setiembre hay Mundial Sub-20 Femenino en Colombia, yo espero tener la oportunidad de poder estar nuevamente un Mundial en esa categoría.

―En el arbitraje también está el tema de los insultos: ¿Se han pasado de la mano con usted en algún insulto grosero?



A veces se piensa que se da mucho este tipo de situaciones, pero realmente siempre he tenido un estilo de hablar con respeto, si yo hablo de forma irrespetuosa yo voy a recibir lo mismo. Entonces prefiero ser respetuosa y cortés para recibir lo mismo.



El arbitraje no es solo correr y correr, es de pensar, interpretar, prevenir, tener soluciones, adelantarse a las situaciones.



—Con todo lo que ha contado en esta entrevista: ¿Qué ejemplo le quiere dejar a su hijo?

A mi hijo le quiero seguir inculcando el amor por el deporte y la importancia de practicar alguna disciplina, ya que en los deportes se forjan muchos valores, en la vida si uno no tiene valores no se llega a nada.



En la vida lo que fácil llega fácil se va, uno tiene que trabajar y luchar por los sueños, los límites están en la cabeza, si uno tiene a Dios y tiene valores, al final los sueños se cumplen.

Marianela Araya, árbitra nacional

Su currículum

Desde el 2016, Araya es profesora de contabilidad en el Colegio Técnico Profesional de El Rosario de Naranjo.

En el 2005, hizo el curso de arbitraje en la antigua asociación ADAFA.

Dirigió en el Mundial Sub-17 Costa Rica 2014 y en los Mundiales Sub-17 de Papúa Nueva Guinea 2016 y Costa Rica 2022, así como el Mundial Mayor Femenino Australia y Nueva Zelanda Mayor 2023.

Además, estuvo en los Juegos Centroamericanos San José 2013, los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015.



Debutó en Liga de Ascenso en el 2013 y en la Primera División en el 2017.



Estuvo en el torneo Algarve Cup y asistió tres veces a ese torneo en Portugal, eliminatorias Mayor y Sub-20. Así como en la primera edición de Copa Oro Femenina, disputada este año.