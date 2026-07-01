A 25 días del Apertura 2026, el torneo está envuelto en la incertidumbre

Fiel a la cultura del tico, de dejar todo para el final, ahora también el fútbol no escapa de esto.

Tras oficializarse que el Municipal Liberia no podrá comenzar el Torneo de Apertura 2026 porque "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal", además, de que su presidente Wilder Eusse fue detenido para extradición por parte de Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Esto dejó el torneo “chingo” con solo nueve clubes y con una enorme incertidumbre: ¿Qué pasará? ¿Habrá nueve clubes o se sustituirá con algún otro? ¿Y quién debería ser el sustituto?

Todas estas situaciones se deberán resolver en un tiempo récord de apenas 25 días, pues la Unafut presentó el calendario oficial donde el próximo 26 de julio comienza a rodar la pelota en nuestras canchas, solo una semana después de terminada la Copa del Mundo.

Mientras unos hablan de que se dé un repechaje, ya sea entre clubes de la Liga de Ascenso o el recién descendido Guadalupe FC, otros ni siquiera se aventuran a dar una valoración.

Lo cierto es que en esos 25 días debería programarse un repechaje, ya sea a un único partido o bien de ida y vuelta.

Esto dejaría prácticamente dos semanas para que un equipo se prepare para su debut en el campeonato nacional, sin tomar en cuenta que ya el resto de clubes llevan al menos cuatro semanas de trabajo de pretemporada.

Otro aspecto es que tendrían que correr para buscar nuevos fichajes y reforzar cuanto antes.

Ni qué decir que a nivel de infraestructura deberán buscar opciones para cumplir con las demandas de la Primera División, como lo es VAR.

Por ejemplo, el presidente de Jicaral, Roy Barrantes, aseguró a Teletica.com que si ellos son tomados en cuenta y ante un eventual ascenso jugarían en Chorotega de Nicoya.

Otros deberían correr para invertir en mejoras en sus estadios e iluminación, otro tema aparte.

También hay un problema para San Carlos, quien iba a recibir a Liberia en la primera fecha y hoy no conoce contra quién jugará en su jornada debut, estropeando la preparación previa.

Ni qué decir para los futbolistas de Liberia que buscarán salir del club para poder firmar con otras instituciones, pero con la complicación de que la mayoría ya comenzó sus pretemporadas y su presupuesto ya está más que hecho.

De momento, hay que esperar si se aprueba la apelación de Liberia, que deberá ser antes del 6 de julio; de lo contrario, entrarán días de mucha incertidumbre y corre corre, pues todo se debe definir lo más pronto posible, pues el banderazo de salida será el próximo 26 de julio, a menos que la Unafut decida retroceder el arranque.



