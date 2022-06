Wílmer López: "Estoy en mi etapa más linda como entrenador"

¿Cómo vive el dirigir al equipo con el invicto más largo en la historia del fútbol tico?

Siento que la clave es aprovechar bien el momento, ser protagonista contra el rival que sea, queremos ser protagonistas y eso hace que los contrincantes nos quieran ganar y por eso tenemos buenos partidos. El grupo vive este momento con mucha intensidad y eso es algo que me tiene muy contento porque uno ve a jugar a las más jóvenes del equipo y lo hacen de muy buena manera.

Alajuelense le dio un giro al fútbol femenino desde lo institucional: ¿Cómo ha vivido ese cambio el equipo?





Es parte de lo que ellas generan, ellas y todo lo que es la institución, esto va todo de la mano, el respaldo de la dirigencia, el apoyo de esta gran afición que nos hace que juguemos en casa cada partido. Donde vayamos, la mayoría de aficionados son nuestros. El rival sabe que va a jugar un partido con afición, nos están apoyando.

¿Por la conformación del equipo y todo esto que me menciona: el invicto era un objetivo que se trazaron desde el inicio?

No, han sucedido cosas muy positivas todo este tiempo, ese invicto al final no es un objetivo, en eso estoy claro, en cualquier momento nos hubiera preguntado si íbamos a vivir esto, a nadie le pasó por la cabeza. Sí, queremos ganar todo, si al ganarlo viene una racha como esta, genial, pero no es el objetivo principal.

"De nada sirve este invicto si no somos campeones y eso es lo principal. Nos han pasado muchas cosas en este tiempo y hemos solventado muchos cambios en el equipo con gente joven".