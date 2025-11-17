Wilmer López destaca las fortalezas de las Leonas que buscarán su noveno título seguido

Luego de la victoria ante Sporting FC en las semifinales del fútbol femenino, el técnico Wilmer López analizó el rendimiento de Alajuelense, equipo que buscará su noveno título consecutivo el próximo viernes a las 8 p. m. ante Dimas Escazú.

Tras el compromiso, López destacó que su principal fortaleza radica en contar con un grupo de jugadoras ganadoras, con una mentalidad agresiva, competitiva y respetuosa del rival.

“Ellas lo demuestran partido a partido. No es que busquemos un invicto, pero por algo no lo hemos perdido. Su mentalidad siempre es imponer condiciones, proponer el juego y ganar”, afirmó el estratega.

El técnico reconoció que enfrentaron a “un rival muy fuerte y muy pesado”, pero subrayó que la final será aún más exigente. “Estamos seguros de que la gran final del próximo viernes va a ser todavía más complicada”, advirtió.

Según López, la motivación es un aspecto clave dentro del grupo. Señaló que durante el juego recordó a sus futbolistas la importancia de competir por ellas mismas, por sus familias y por el componente económico, ya que existe premio monetario en caso de ser campeonas.

“Si no se logra el pase a la final, todo se pierde. Ellas lo tienen muy claro. En el segundo tiempo salimos con una mentalidad muy diferente”, comentó.

De cara al duelo por el título, López enfatizó que la prioridad será la recuperación física y mental del plantel. Explicó que no se puede corregir o mejorar sobre el cansancio acumulado, por lo que el enfoque estará en que las jugadoras lleguen “lo más cerca posible del 100%” el día del partido.

No obstante, reconoció que siempre hay aspectos por corregir y mejorar, pues “no existe el partido perfecto”. A partir de la recuperación del equipo, el cuerpo técnico afinará detalles para encarar la final con la mejor versión posible.







