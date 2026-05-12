Wilmer López asume la culpa en la derrota de las leonas: "No siempre se va a ganar todo"

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense Femenino a manos de Dimas Escazú, tras caer 0-1, puso fin a una histórica racha y al sueño del título número 10 consecutivo.

Luego del compromiso, el técnico Wilmer López analizó el golpe con mucha autocrítica.

El estratega rojinegro fue claro al poner en perspectiva la derrota, destacando el dominio que ha tenido su equipo en los últimos años.



“No todos los torneos los vamos a ganar. Si vemos los números, estamos hablando de un 90% de efectividad en seis años, perdiendo apenas un campeonato de diez. Es un porcentaje muy alto”, señaló.

Para López, la caída era una posibilidad que tarde o temprano iba a llegar.

"De perder, íbamos a perder. Si no era este torneo, iba a ser otro. En algún momento iba a pasar", agregó, enfatizando que tanto la afición como la dirigencia deben entender que los ciclos también incluyen tropiezos.

Críticas al formato, pero sin excusas.

El técnico también reiteró su desacuerdo con el formato de competencia, una postura que ya había manifestado en torneos anteriores.



“No me gusta el formato. Un equipo que lidera debería tener la posibilidad de reivindicarse en su casa, pero ya sabíamos que así se iba a jugar”, explicó.

A pesar de su inconformidad, dejó claro que no busca justificar la eliminación en ese aspecto. “Aquí no se trata de buscar excusas”, puntualizó.





Lejos de polemizar, López optó por reconocer el trabajo de su rival. “Hay que felicitar a Dimas Escazú, que llega por segunda vez consecutiva a una final, y también a Deportivo Saprissa Femenino, que estará disputando el título”, afirmó.

El técnico incluso valoró el impacto positivo que puede tener este desenlace en el torneo.

“Hay un nuevo campeón, y eso también puede ser beneficioso para el fútbol femenino. No siempre deben ganar los mismos equipos; esto impulsa la competitividad”, concluyó.

Con este resultado, la hegemonía de Alajuelense Femenino se ve interrumpida, abriendo paso a una nueva historia en el fútbol femenino y con Dimas y Saprissa disputándose el título,



