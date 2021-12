Viviana Chinchilla, nueva legionaria: "Es el sueño de cualquier jugadora"

Tras el anuncio que hizo la Liga Deportiva Alajuelense de la salida de Viviana Chinchilla hacia el Pink Bari de Italia, la jugadora se mostró muy ilusionada de este paso que dará en su carrera por los próximos cinco meses.



Chinchilla explicó, en el espacio Cambio de Juego de Teletica Radio, que el contacto se dio por medio de una amistad de su compañera manuda, Gabriel Guillén. Inicialmente, se le hizo una oferta y se le dio espacio para tomar la decisión hasta finales de diciembre.

“Es el sueño de cualquier jugadora, jugar en otro país y yo feliz y contenta de asumir este nuevo reto de la mejor manera”, dijo Chinchilla.

GRACIAS LEONA 🦁



La volante Viviana Chinchilla pasará a jugar con el Pink Bari de Italia a partir de enero. Te agradecemos por todo el talento y compromiso que demostraste con la rojinegra. ❤️🖤



¡Éxitos Vivi! 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/KCyvhkW69M — Alajuelense Oficial (@ldacr) December 21, 2021





La costarricense saldrá hacia Italia el 27 de diciembre, para entrenar con su nuevo club hasta el 31 de diciembre. El Pink Bari disputará la segunda vuelta del torneo y busca ascender a la primera categoría.

“La idea es hacer un buen papel allá, ya sea ascender o que otro club me vea. Me costó mucho tomar la decisión porque en años anteriores tuve la oportunidad y no la tomé tal vez porque mentalmente no estaba preparada. Es una bonita oportunidad para crecer”, manifestó.

Chinchilla agradeció el apoyo que recibió de la Liga Deportiva Alajuelense, ya que no le pusieron ninguna “traba” para asumir este reto en el fútbol internacional.