Video: Esta es la convocatoria de la Sele Femenina para el Mundial Sub17 de Marruecos

La Selección Femenina Sub17 tiene todo listo para viajar al Mundial de Marruecos 2025.

Este domingo, el técnico Édgar Rodríguez dio a conocer la lista de 21 jugadoras que estarán representando al país en las próximas justas.

Dentro de la convocatoria destacan seis jugadoras de Sporting FC y cinco de Alajuelense; así como la legionaria Verónica Solano de Montverde Academy de los Estados Unidos.

La lista es la siguiente: Convocatoria de la Sele Femenina Sub17

La delegación nacional viajará rumbo a Marruecos el lunes 13 de octubre. La delegación nacional viajará rumbo a Marruecos

Para este Mundial Costa Rica estará en el grupo A junto a las locales de Marruecos, Brasil e Italia.

Precisamente abrirán el Mundial ante las italianas el próximo 18 de octubre (7 a. m. hora tica).



