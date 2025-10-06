La Sele
Video: Esta es la convocatoria de la Sele Femenina para el Mundial Sub17 de Marruecos
La delegación nacional viajará rumbo a Marruecos el lunes 13 de octubre.
La Selección Femenina Sub17 tiene todo listo para viajar al Mundial de Marruecos 2025.
Este domingo, el técnico Édgar Rodríguez dio a conocer la lista de 21 jugadoras que estarán representando al país en las próximas justas.
Dentro de la convocatoria destacan seis jugadoras de Sporting FC y cinco de Alajuelense; así como la legionaria Verónica Solano de Montverde Academy de los Estados Unidos.
La lista es la siguiente:
Para este Mundial Costa Rica estará en el grupo A junto a las locales de Marruecos, Brasil e Italia.
Precisamente abrirán el Mundial ante las italianas el próximo 18 de octubre (7 a. m. hora tica).