Víctor Hugo Alfaro: "Ningún presidente me dijo que me tenía que ir"

Bueno, la verdad es que me sentí muy bien, les di los informes financieros que ellos querían tener, acordamos hacer algunos cambios en liga menor y en la liga de Primera División. Yo voy a terminar mi periodo y luego decidiré, yo creo que ya he estado bastante tiempo como la gente dice, yo ya soy adulto mayor y estoy buscando tranquilidad.

Exactamente, queremos hacer una transición para un nuevo comité ejecutivo que no vaya a llegar aquí la gente sin saber cómo se maneja esto, en realidad es toda una organización en todo el país, de aquí al final de mi periodo estaré ayudando en todo lo que se pueda para que haya una buena transición si yo no sigo.

Yo te voy a ser sincero, yo siempre estoy preparado con toda esta organización, por si me tengo que ir mañana, me voy, pero si Dios me da tiempo de aquí a abril de estar en esta tierra, voy a trabajar para que esta liga siga hacia adelante.

Es más, voy a decirle algo que le quede claro, ningún presidente me dijo que me tenía que ir.

Al final hay que valorar eso, yo, aquí hoy, no tuve un solo dirigente que me cuestionara mi trabajo en la liga femenina, tuve el respaldo del presidente de la Federación. Estamos claros que hay que mejorar, estamos claros que los clubes tienen que cambiar, pero en realidad yo no sentí que ningún club me cuestionara, algunos consideraron la carta que se envió, que fue la que generó una serie de expectativas porque la gente ve la carta y toma una opinión, pero cuando se ven números ya puede cambiar de parecer.