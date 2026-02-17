Tricolor femenina revela sus 24 convocadas para el amistoso ante Brasil y la eliminatoria Concacaf

La Selección Femenina anunció la lista de 24 jugadoras convocadas para afrontar sus próximos compromisos internacionales, que incluyen un amistoso ante Brasil y la segunda fecha de la Clasificatoria Concacaf frente a Bermudas, programada para el 3 de marzo.

La concentración del combinado patrio iniciará este domingo 22 de febrero, con miras a una agenda exigente que marcará el rumbo del equipo en el arranque del nuevo proceso clasificatorio.

Como parte de su preparación, la Tricolor se medirá ante Brasil, actualmente la sexta mejor selección del mundo según el ranking FIFA, en un amistoso internacional pactado para el viernes 27 de febrero en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

El encuentro servirá como termómetro previo al duelo eliminatorio y las entradas continúan disponibles en la plataforma specialticket.net.

Posteriormente, las dirigidas por la brasileña Lindsay Camila, viajarán para enfrentar a Bermudas el martes 3 de marzo en el Dame Flora Duffy National Sports Centre, a partir de las 5 p.m. (hora de Costa Rica), en compromiso correspondiente a la segunda jornada eliminatoria.

Convocatoria Sele Femenina

En esta eliminatoria de Concacaf, Costa Rica integra el Grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán. El primer partido del certamen se disputó el pasado 29 de noviembre, cuando la Tricolor logró una valiosa victoria 2-1 como visitante ante Granada.

Los últimos dos compromisos de la fase de grupos se jugarán en condición de local: el 10 de abril frente a Islas Caimán y el 18 de abril ante Guatemala, duelos que podrían resultar determinantes en la lucha por el liderato del grupo.

Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Femenino de Concacaf, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este panorama, la Sele Femenina afronta semanas claves en su objetivo de consolidarse en la región y dar un paso firme hacia la próxima Copa del Mundo.



