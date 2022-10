Tica Raquel Rodríguez se corona campeona del fútbol de los Estados Unidos

Gran noticia para el fútbol femenino costarricense, pues la tica Raquel Rodríguez logró coronarse como campeona del fútbol de los Estados Unidos con su equipo el Portland Thorns.

Con la presencia de la tica como titular en el encuentro, el Thorns logró dejarse el cetro de la NWSL al derrotar 2-0 al Kansas City Current en la gran final.

