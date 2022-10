Tica Raquel Rodríguez disputará la final del fútbol de Estados Unidos

La costarricense Raquel Rodríguez jugará la final de la liga femenina de los Estados Unidos (NWSL) este sábado con su club, el Portland Thorns.

La tica tuvo una destacada labor este domingo durante las semifinales al marcar el primer tanto, con un verdadero golazo que abrió el marcador en la victoria 2-1 ante San Diego Wave Fútbol.

La gran final del certamen será este sábado 29 de octubre a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y el Thorns se medirá al Kansas City Current.

Con su golazo, Rodríguez marcó así su primer gol en los playoffs de la NWSL y el tercero en la actual campaña.

Este partido será en el Audi Field de Washington D. C. y esta será la cuarta ocasión en la historia del club que el Thorns FC dispute el título (2013, 2017, 2018 y 2022), convirtiéndose en el club con más presencias en la final en la historia.

🌹 Yesterday was magical, and it was all because of you Rose City! Thank you for showing up when we most needed it! Now one more to go! ¡VAMOS! #BAONPDX #NWSL #NWSLChampionship pic.twitter.com/tYkWT2DXL5