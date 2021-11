Técnico Dimas Escazú critica a clubes grandes del fútbol femenino

A raíz de la salida de Cristel Sandí rumbo al Deportivo Saprissa, el técnico de Dimas Escazú, Geovanni Vargas, criticó fuertemente el actuar de los equipos grandes en el mercado de fichajes.

Según Vargas, Sandí había renovado con Dimas Escazú, estaba cómoda dentro del equipo, pero de último momento recibió la noticia de su salida.

Incluso, aseguró que sus jugadoras son “tentadas” por los equipos grandes como Saprissa, Alajuelense y el Herediano.

“A mí me parece que el fútbol femenino necesita que los clubes grandes inviertan más en ligas menores, que traten de desarrollar jugadoras, porque no es sano que estén quitándoles jugadoras a equipos que no tenemos esa estructura y ese potencial económico que tienen ellos”, criticó Vargas.





Para el estratega hay una falta de compromiso por parte de estos clubes con el desarrollo del fútbol femenino y que repercute directamente en la Selección Nacional.

“Me parece que es una llamada de atención para esos clubes que tienen todo el potencial y estructura, me parece que ellos quedan debiendo”, expresó.

A pesar de la salida de Sandí del equipo escazuceño, Vargas confirmó que no buscarán sustituta, sino que esperan darle la oportunidad a una nueva jugadora.

Además, Vargas reveló que el próximo 8 de enero del 2022, arrancará un Torneo de Copa de seis fechas para que las jugadoras no convocadas a la Selección Nacional puedan tener competencia.