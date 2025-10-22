Técnico de Sele Sub17 Femenina: "Queremos hacer historia, no solo participar"

El técnico de la Selección Sub17 Femenina, Édgar Rodríguez, destacó que el equipo patrio compitió ante Brasil en el empate 1-1 por el segundo juego del Mundial de Marruecos 2025.

Brasil empató sobre el final del juego e incluso la portera Valeria Fernández detuvo un penal que evitó la derrota.

“Tenemos sensaciones buenas, evidentemente, venimos de un partido que no fue tan bueno con un marcador adverso. Sabíamos la importancia de este partido, que era un paso hacia la clasificación o volver a Costa Rica.

“Competimos, estuvimos a la altura de lo que estamos jugando y por eso el resultado ante un gran equipo, una gran selección”, explicó el estratega.

La Tricolor recuperó algo de terreno tras caer 0-3 ante Italia en el primer partido y podría hasta clasificar en caso de vencer a Marruecos.

“El partido contra Marruecos será nuestro último chance de clasificar. Queremos hacer historia, no solo participar, sino competir y ser la primera selección en ganar un partido Mundial”, mencionó Rodríguez.

La Tricolor enfrentará a las locales de Marruecos este viernes a la 1 p. m. y podría clasificar tanto como segundas de grupo o bien como uno de los mejores terceros lugares del certamen.

