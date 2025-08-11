Sporting FC toma el liderato del fútbol femenino

El equipo de Sporting FC sigue liderando la Primera División del fútbol femenino con un pleno de victorias luego de las tres primeras fechas.

Las josefinas derrotaron 3-0 a Chorotega luego de un primer tiempo muy trabado en Nicoya.

Esto les permite tomar la punta del certamen con 9 puntos, merced a tres victorias consecutivas.

Detrás de ellas vienen Dimás Escazú que igualó 2-2 ante Saprissa y Alajuelense equipo que goleó 3-0 al Herediano.

Escazuceñas y leonas suman siete puntos, solo dos puntos abajo de las josefinas.

En el otro resultado de la fecha 3, Pococí empató 2-2 ante Moravia, quienes consiguieron sus primeros puntos del certamen.

La goleadora del certamen de momento es la futbolista Hilary Bravo de Dimas Escazú con cuatro tantos.

La próxima fecha tendrá el primer gran duelo entre Sporting FC ante Alajuelense, juego que podría marcar el primer lugar del certamen.