¡Sin piedad! Sele Femenina consigue la goleada más abultada en su historia

La Selección Femenina no tuvo piedad y masacró 21-0 a Islas Caimán en partido por la primera etapa de la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2027.

Fiel al estilo que quiere imponer su entrenadora, la brasileña Lindsay Camila, Costa Rica, completamente superior a su rival, no mostró misericordia y aprovechó cada oportunidad que pudo frente al arco rival.

Además, supo aprovechar la endeble marca de los defensoras para entrar como “pedro por su casa” por lo que desde el minuto 11 en adelante vino un vendaval de goles.

Al final, el recuento de goles terminó con un siete tantos de Priscilla Chinchilla del Atlético de Madrid, así como tripletes de Raquel Rodríguez y María Paula Salas, dobletes de Valeria del Campo, Sheika Scott, Mariana Benavides, así como goles de Melissa Herrera y Priscilla Rodríguez.

Con esto se superó la paliza de 19-0 contra San Cristóbal y Nieves, conseguida el 4 de diciembre de 2023 por la clasificación a la Copa de Oro.

Costa Rica ahora se prepara para el cierre de la primera fase de la eliminatoria cuando reciba el próximo sábado a Guatemala en el Estadio Nacional (6 p. m.).

De conseguir una victoria, la Sele Femenina clasificará a la última ronda eliminatoria que dará tres boletos directos al próximo Mundial de Brasil 2027.







