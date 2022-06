Shirley Cruz: "Estamos en la final por mérito de todo el equipo"

La capitana Shirley Cruz fue protagonista en el pase a la final de Alajuelense, club que pretende el tricampeonato en el fútbol femenino.

Cruz concretó de muy buena factura tras un gran cobro de tiro libre en el triunfo 2-0 ante Sporting en el Morera Soto.



Además, la jugadora reveló que ha sido un torneo complicado en el que ha tenido que luchar con un dolor en la rodilla.

"Dios ha sido muy grande, este año la rodilla me ha molestado más de lo normal, hay partidos en los que he tenido que jugar y otros en lo que me he tenido que cuidar", añadió.