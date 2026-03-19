Sele Sub17 Femenina se acerca al Mundial tras victoria ante Jamaica

La Selección Femenina Sub17 logró una importante victoria de 1-0 ante Jamaica en el segundo partido de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Marruecos del 2026.

El único gol de la Tricolor lo anotó Lucía Paniagua para dar los tres puntos necesarios y acercar más a los jugadoras al sueño mundialista.

La Sub17 suma así dos victorias en su grupo y suma seis puntos tras la victoria de la primera fecha ante Panamá por 3-1.

Las ticas igualan con México con dos victorias cada una y este domingo 22 de marzo se medirán las caras por el boleto directo al Mundial.

El ganador obtendrá una de las cuatro plazas directas al certamen, mientras que en caso de una derrota, el segundo lugar deberá esperar los restantes resultados del grupo para conocer si clasificará como el mejor segundo de todos.

Este partido será a las 3 p. m. contra la selección de México en el Proyecto Gol, la entrada será gratuita si usted quiere llegar a apoyar a las nacionales.



