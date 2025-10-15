Sele Femenina ya tiene a sus convocadas para Juegos Centroamericanos

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer la lista de la Selección Preolímpica Femenina que estará presente en los próximos Juegos Centroamericanos de Guatemala que arrancarán la próxima semana.

Para este torneo, el equipo estará dirigido por Patricia Aguilar, esto tras la salida del español Beni Rubido, quien se marchó al equipo femenino del Atlético de Madrid.

La lista la conforman 12 jugadoras del medio local y ocho legionarias, desde las más jóvenes hasta las jugadoras con más experiencia.

“Nosotras tenemos una base de jugadoras de Selección Sub-23, Selección Mayor y les estamos dando oportunidad también a jugadoras seleccionadas Sub-20 pensando también en la proyección para el próximo mundial, entonces estamos haciendo una combinación, dejando siempre nuestra base para intentar competir de la mejor forma”, comentó la entrenadora interina.

La Tricolor, favorita al podio, debutará en el certamen ante Panamá el próximo martes 21 de octubre a la 1 p. m. y luego volverá a jugar ante El Salvador el sábado 25 a las 10 p. m.

​Las semifinales y final por las medallas serán el 27 y 29 de octubre, respectivamente.

La Sele Femenina viajará a Guatemala este sábado 18 de octubre a las 4:20 p. m.