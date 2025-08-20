Sele Femenina ya conoce a sus primeros rivales de la eliminatoria mundialista

La Selección Femenina ya conoce a sus rivales para la primera fase de las eliminatorias mundialistas en búsqueda de su tercer boleto a una Copa del Mundo.

Tras el sorteo realizado este miércoles en Miami, la Tricolor quedó como cabeza del Grupo C y enfrentará a las selecciones de Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

Durante esta primera fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos: dos en condición de local y dos como visitante. Al finalizar esta ronda, los seis ganadores de grupo avanzarán a la siguiente etapa, que será el Campeonato Femenino de la Concacaf, que otorgará cuatro cupos directos a la Copa del Mundo Brasil 2027.

Los encuentros de esta primera fase se disputarán en las siguientes ventanas FIFA:

-Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025

-Del 24 de febrero al 7 de marzo de 2026

-Del 7 al 18 de abril de 2026

Los seis primeros lugares de grupo se unirán a Estados Unidos y a Canadá (los dos equipos mejor rankeados) en el Campeonato Femenino de Concacaf y serán ordenados del 1 al 8 según el ranking FIFA. A partir de ahí, se enfrentarán en llaves eliminatorias que definirán a las cuatro selecciones clasificadas a Brasil 2027.

Además, dos de las mejores selecciones de los cuartos de final disputarán un repechaje mundialista intercontinental.

Por si fuera poco, las dos selecciones finalistas del certamen lograrán el boleto para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De ser Estados Unidos una de las finalistas, el clasificado será el tercer lugar, esto según confirmó Concacaf.