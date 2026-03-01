Sele Femenina viaja a Bermudas con bajas sensibles para el duelo eliminatorio

La Selección Femenina emprendió su viaje rumbo a Bermudas para disputar su próximo duelo eliminatorio, aunque lo hace con bajas sensibles en su nómina.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que las jugadoras Gloriana Villalobos, María Paula Salas y Yerling Ovares no podrán realizar el viaje debido a inconvenientes con el trámite de visa, situación que les impide estar disponibles para el compromiso internacional.

A estas ausencias se suma la de Raquel Rodríguez, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión, representando otra baja importante para la entrenadora Lindsay Camila en un encuentro clave dentro del proceso clasificatorio.

Por su parte, María Paula Coto evoluciona favorablemente luego del fuerte golpe en la cabeza que sufrió el viernes en el amistoso ante Brasil en el Morera Soto.

La delantera se mantiene bajo observación médica, pero de momento está disponible para viajar con el resto de la delegación.

El combinado patrio afrontará este reto eliminatorio con el objetivo de sumar su segunda victoria en la eliminatoria rumbo al Mundial 2027.

Este partido será el martes a las 5 p. m., hora de Costa Rica.