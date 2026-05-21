Sele Femenina tendrá otro fogueo de lujo

La Selección Femenina tendrá un fogueo de lujo cuando el próximo martes 9 de junio se mida a su similar de Canadá, una de las potencias del mundo.

El partido se llevará a cabo a las 7:30 p. m. en el estadio José Rafael Fello Meza de Cartago y servirá como preparación para la segunda etapa de la eliminatoria mundialista que será a finales de año.

Canadá, número 9 del mundo, llegará a este enfrentamiento contra las ticas luego de disputar la FIFA Women’s Series 2026 en Brasil, torneo amistoso internacional en el que venció 3-1 a República de Corea y goleó 4-0 a Zambia. Su única derrota en esa serie fue un resultado de 1-0 frente a Brasil, rival que también se enfrentó a Costa Rica.

Las entradas ya están a la venta a partir de este jueves y tendrán un costo de ₡2.500 como costo general y lo podrá hacer en la página www.specialticket.net.

Este será el segundo fogueo de las dirigidas por Lindsay Camila en la próxima fecha FIFA, pues antes se enfrentará a El Salvador el 5 de junio.

Posteriormente, Costa Rica iniciará su camino en el Campeonato Concacaf W 2026, donde ya tiene previsto enfrentar a Jamaica el viernes 27 de noviembre de 2026 en Texas, Estados Unidos.



