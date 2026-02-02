Sele Femenina tendrá fogueo de lujo ante Brasil

Un fogueo de lujo tendrá la Selección Femenina cuando se mida a una de las potencias mundiales, como lo es la selección de Brasil.

Este partido será el próximo 27 de febrero en el estadio Morera Soto (7p. m.) y las entradas las podrá adquirir desde ya.

El fogueo representa una prueba de altísima exigencia para la Tricolor, ya que Brasil es una de las grandes potencias del fútbol femenino y se ubica en el puesto número seis del ranking FIFA.

Además, destacan como las flamantes campeonas de la Copa América y medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El fogueo llegará apenas cuatro días antes de volver a la acción por la eliminatoria mundialista rumbo al 2027 donde las brasileñas serán las anfitrionas.

El 3 de marzo, la Femenina visitará a Bermudas en su segundo partido clasificatorio.

Las ticas integran el Grupo C, junto a Granada, Guatemala, Bermudas e Islas Caimán. En su debut, Costa Rica se impuso 2-1 a Granada como visitante.

“Es una sensación muy buena porque queremos estar en el Mundial y para estar ahí tenemos que jugar con los países que jugarán Mundial, así que jugar ante ellas será muy especial, pero daremos el 100% y tica por completo, apoyando a la Selección más que a Brasil.

“Será un fogueo de lujo y daremos el 100% y será un bonito ensayo, pues solo cuatro días después nos mediremos por la eliminatoria y así es lo más similar a un Mundial”, declaró la entrenadora Lindsay Camila.

Las entradas para el encuentro amistoso ante Brasil tendrán un costo de ₡5.000 en gradería Sur y ₡5.000 con promoción 2x1 en gradería Oeste y ya están disponibles a partir de este mismo lunes 2 de febrero a través de la plataforma SpecialTicket.net.







