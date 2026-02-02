Sele Femenina tendrá fogueo de lujo ante Brasil
El partido será el próximo 27 de febrero en el Morera Soto.
Un fogueo de lujo tendrá la Selección Femenina cuando se mida a una de las potencias mundiales, como lo es la selección de Brasil.
Este partido será el próximo 27 de febrero en el estadio Morera Soto (7p. m.) y las entradas las podrá adquirir desde ya.
El fogueo representa una prueba de altísima exigencia para la Tricolor, ya que Brasil es una de las grandes potencias del fútbol femenino y se ubica en el puesto número seis del ranking FIFA.
Además, destacan como las flamantes campeonas de la Copa América y medallistas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El fogueo llegará apenas cuatro días antes de volver a la acción por la eliminatoria mundialista rumbo al 2027 donde las brasileñas serán las anfitrionas.
El 3 de marzo, la Femenina visitará a Bermudas en su segundo partido clasificatorio.
Las ticas integran el Grupo C, junto a Granada, Guatemala, Bermudas e Islas Caimán. En su debut, Costa Rica se impuso 2-1 a Granada como visitante.
“Es una sensación muy buena porque queremos estar en el Mundial y para estar ahí tenemos que jugar con los países que jugarán Mundial, así que jugar ante ellas será muy especial, pero daremos el 100% y tica por completo, apoyando a la Selección más que a Brasil.
“Será un fogueo de lujo y daremos el 100% y será un bonito ensayo, pues solo cuatro días después nos mediremos por la eliminatoria y así es lo más similar a un Mundial”, declaró la entrenadora Lindsay Camila.
Las entradas para el encuentro amistoso ante Brasil tendrán un costo de ₡5.000 en gradería Sur y ₡5.000 con promoción 2x1 en gradería Oeste y ya están disponibles a partir de este mismo lunes 2 de febrero a través de la plataforma SpecialTicket.net.