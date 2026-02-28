Sele Femenina supo luchar, pero Brasil impone su jerarquía

La Selección Femenina cayó 2-5 ante Brasil en un fogueo de lujo ante la sexta mejor del ranking de la FIFA, pero deja buenas sensaciones de cara a la eliminatoria.

La Tricolor mostró carácter y personalidad, pese a verse muy superada en muchos tramos del partido.

Las brasileñas tuvieron un sobresaliente primer tiempo donde terminaron arriba en el marcador 3-0, gracias a una gran posesión de la pelota y muchos errores por parte de las ticas.

De hecho, precisamente las sudamericanas aprovecharon los yerros en salida de las ticas para marcar por intermedio de Ferraz Kerolin con remate elevado al 10’ y de Gouveia Jheniffer cuatro minutos después de forma muy fácil.

El concierto de fallos lo completó Fabiola Villalobos al no tirar una pelota afuera cuando una rival estaba en el suelo, lo que aprovechó Taina Lopes para marcar tras un concierto de fintas en el área para 0-3 al 27’.

Pero Costa Rica reaccionaría de gran manera y mostrando siempre mucha vocación ofensiva, algo que recalcó bastante la entrenadora, también brasileña, Lindsay Camila.

De ahí que Priscilla Chinchilla también supiera aprovechar su gran momento y su olfato ofensivo para marcar un doblete y meter de lleno a las nacionales.

En el primero, definió tras encontrar a la guardameta fuera de posición para marcar con todo el arco a su disposición al 52’; para el segundo, le supo arrebatar el balón de los pies a la propia portera para volver a poner el 2-3 al 66’.

Pese a la alegría tica, Brasil volvió a tomar la delantera y redondeó la goleada primero con un penal convertido por Adriana Silva a 10 minutos para el final, y ya en el tiempo añadido, Jheniffer volvió a imponer su calidad para el 2-5 definitivo.

Ahora la Tricolor se prepara para enfrentar a Bermudas el próximo martes a las 5 p. m., el segundo partido del clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial 2027, del que precisamente, la selección brasileña será anfitriona.







