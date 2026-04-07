Sele Femenina sufre importante baja de último momento

Malas noticias para la Selección Femenina que se prepara para los partidos eliminatorios ante Islas Caimán y Guatemala que se realizarán en Costa Rica.

Cuando parecía que el fantasma de las lesiones comenzaba a irse de la Tricolor, ahora vuelve a aparecer.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que la delantera Verónica Matarrita sufrió una lesión en su rodilla izquierda y no estará disponible para los últimos dos partidos de la Clasificatoria de Concacaf.

La futbolista de River Plate se lesionó durante el primer entrenamiento de la Mayor este lunes en el Proyecto Gol y aunque aún no hay un parte oficial, su lesión podría dejarla varios meses fuera.

En su lugar se convocó a la delantera Cristel Sandí, del Real Estelí FC.

“Buscamos cambiar posición por posición, es decir que sea extrema, Cristel ha bajado de peso, está en un excelente nivel, es zurda y no tenemos muchas zurdas en nuestro equipo, así que cambiamos a Vero por Sandí que son del mismo puesto, no podíamos traer a una delantera, así que es un buen momento para que ella vuelva a estar en la Selección”, mencionó la entrenadora de la Mayor, Lindsay Camila.

Costa Rica enfrentará este viernes 10 de abril a Islas Caimán por la eliminatoria y será a las 6 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Luego se medirá a Guatemala en el Estadio Nacional el próximo sábado 18 de abril también a las 6 p. m., en un partido que podría marcar la clasificatoria a la siguiente ronda de la eliminatoria.



