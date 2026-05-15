Sele Femenina Sub20 ya conoce a sus rivales en el Mundial de Polonia

La Selección Sub20 Femenina ya conoce a sus rivales de grupo de cara al Mundial de Polonia 2026, a disputarse en setiembre.

En su quinta presencia mundialista en esta categoría, Costa Rica se medirá a RPD de Corea, Portugal y Colombia luego del sorteo este viernes en Łódź, Polonia.

El grupo es bastante complicado para la Tricolor, pues Corea llega como la actual campeona del mundo y con tres títulos mundiales Sub-20 en su historial. Colombia, por su parte, disputará su tercer Mundial consecutivo, mientras que Portugal vivirá en Polonia 2026 su debut.

El campeonato se desarrollará en las ciudades de Bielsko-Biała, Katowice, Łódź y Sosnowiec, sedes oficiales designadas por FIFA para albergar la competición.

🇨🇷 Estos serán los rivales de La Sele para el Mundial Femenino Sub20 de Polonia 2026 🤩



🗓️ Esta Copa del Mundo se jugará del 5 al 27 de septiembre



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/gKTYKc8QgQ — La Sele (@laselecrc_) May 15, 2026

La entrenadora Patricia Aguilar y Gemeth Zamora, integrante del área administrativa de Selecciones Nacionales, representaron al país durante la ceremonia oficial del sorteo.

El Mundial se disputará del 5 al 27 de setiembre.



