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Sele Femenina Sub20 ya conoce a sus rivales en el Mundial de Polonia

Esta será la quinta participación de Costa Rica en una Copa Mundial de esta categoría.

Prensa FCRF
Prensa FCRF
Por José Fernando Araya 15 de mayo de 2026, 9:27 AM

La Selección Sub20 Femenina ya conoce a sus rivales de grupo de cara al Mundial de Polonia 2026, a disputarse en setiembre. 

En su quinta presencia mundialista en esta categoría, Costa Rica se medirá a RPD de Corea, Portugal y Colombia luego del sorteo este viernes en Łódź, Polonia.

El grupo es bastante complicado para la Tricolor, pues Corea llega como la actual campeona del mundo y con tres títulos mundiales Sub-20 en su historial. Colombia, por su parte, disputará su tercer Mundial consecutivo, mientras que Portugal vivirá en Polonia 2026 su debut.

El campeonato se desarrollará en las ciudades de Bielsko-Biała, Katowice, Łódź y Sosnowiec, sedes oficiales designadas por FIFA para albergar la competición.

La entrenadora Patricia Aguilar y Gemeth Zamora, integrante del área administrativa de Selecciones Nacionales, representaron al país durante la ceremonia oficial del sorteo.

El Mundial se disputará del 5 al 27 de setiembre.

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