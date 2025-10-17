Sele Femenina Sub17 tiene todo listo para su debut mundialista

Todo está listo para que la Selección Femenina Sub17 tenga su debut en la Copa del Mundo de la categoría en Marruecos este sábado a las 7 a. m. (hora de Costa Rica).

Este viernes, el equipo dirigido por Édgar Rodríguez realizó la última práctica antes de enfrentar a las italianas en Rabat, capital marroquí.

“El grupo está bien, sabiendo la responsabilidad que esto conlleva e ilusionados de jugar un Mundial, el entrenamiento de hoy era para ajustar detalles y nos deja muy buenas sensaciones”, señaló el técnico Édgar Rodríguez.

La selección italiana llega al Mundial como semifinalista del campeonato europeo Sub-17 Femenino 2025. Participó antes en 2014, cuando alcanzó el tercer lugar precisamente en Costa Rica.

“Es un honor y un orgullo representar al país y qué mejor que cerrar el proceso con un Mundial y ojalá de la mejor manera”, declaró la jugadora Lucía Paniagua.

Luego de este encuentro se medirán el próximo martes 21 de octubre a la subcampeona sudamericana Brasil (10 a. m.) una de las eternas favoritas con ocho presentaciones.

Finalmente, cerrarán la fase de grupos el viernes 24 de octubre contra el anfitrión, Marruecos a la 1 p. m. (hora tica), equipo que suma su segunda participación mundialista.

Este será el tercer Mundial Sub-17 Femenino para Costa Rica, quien previamente compitió en Nueva Zelanda 2008 y Costa Rica 2014, torneo en el que fue anfitrión.