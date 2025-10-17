EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Sele Femenina Sub17 tiene todo listo para su debut mundialista

Las dirigidas por Édgar Rodríguez debutarán este sábado ante Italia.

Crédito: Prensa Fedefútbol
Crédito: Prensa Fedefútbol
Por José Fernando Araya 17 de octubre de 2025, 11:40 AM

Todo está listo para que la Selección Femenina Sub17 tenga su debut en la Copa del Mundo de la categoría en Marruecos este sábado a las 7 a. m. (hora de Costa Rica). 

Este viernes, el equipo dirigido por Édgar Rodríguez realizó la última práctica antes de enfrentar a las italianas en Rabat, capital marroquí. 

“El grupo está bien, sabiendo la responsabilidad que esto conlleva e ilusionados de jugar un Mundial, el entrenamiento de hoy era para ajustar detalles y nos deja muy buenas sensaciones”, señaló el técnico Édgar Rodríguez.

La selección italiana llega al Mundial como semifinalista del campeonato europeo Sub-17 Femenino 2025. Participó antes en 2014, cuando alcanzó el tercer lugar precisamente en Costa Rica. 

“Es un honor y un orgullo representar al país y qué mejor que cerrar el proceso con un Mundial y ojalá de la mejor manera”, declaró la jugadora Lucía Paniagua.

Luego de este encuentro se medirán el próximo martes 21 de octubre a la subcampeona sudamericana Brasil (10 a. m.) una de las eternas favoritas con ocho presentaciones.  

Finalmente, cerrarán la fase de grupos el viernes 24 de octubre contra el anfitrión, Marruecos a la 1 p. m. (hora tica), equipo que suma su segunda participación mundialista. 

Este será el tercer Mundial Sub-17 Femenino para Costa Rica, quien previamente compitió en Nueva Zelanda 2008 y Costa Rica 2014, torneo en el que fue anfitrión.

SpotifyTeleticacom

Tags
Más notas