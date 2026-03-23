Sele Femenina Sub17 quedó fuera del Mundial de Marruecos

La Selección Sub17 Femenina quedó fuera del Mundial de Marruecos 2026 tras perder 2-0 ante México en el último juego clasificatorio.

Los goles de las mexicanas fueran obra de Citlalli Reyes y Kemberly García que frenaron por completo el sueño de clasificar como primeras de grupo.

Quedaba el último chance de clasificar como el mejor segundo lugar, pero este terminó en manos de Puerto Rico que empató en seis puntos con La Sele (+1), pero tuvo mejor gol a favor con (+7).

Por Concacaf al final acudirán Canadá, Estados Unidos y México como líderes de cada grupo, más Puerto Rico, como el segundo mejor lugar.



