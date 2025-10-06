Sele Femenina se queda sin técnico a un mes del arranque de la eliminatoria

A solo un mes de que arranque el camino rumbo al Mundial Femenino 2027, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó la salida del técnico español Beni Rubido.

El estratega dejará su cargo a partir del próximo 14 de octubre tras renunciar a su puesto por “motivos personales y profesionales”.

﻿“En los próximos días, la FCRF dará a conocer quién asumirá el puesto de seleccionador nacional de la mayor femenina de Costa Rica.

“La Federación agradece a Rubido por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante los años al frente de la Tricolor, así como por su apoyo y respaldo al desarrollo de las selecciones menores”.

La salida de Rubido se da a un mes del inicio del proceso eliminatorio, donde Costa Rica está ubicada en la primera fase en el Grupo C y enfrentará a las selecciones de Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

Los primeros partidos serán del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Mientras que el resto de juegos serán entre febrero a abril del 2026.

Las seis mejores selecciones clasificarán a la ronda final de la eliminatoria, donde ya están sembrados Estados Unidos y Canadá.



