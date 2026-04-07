Sele Femenina se prepara para el cierre de la primera fase de la eliminatoria

La Selección Nacional Femenina sueña con conseguir su boleto a la siguiente ronda de la eliminatoria y para eso deberá doblegar a Islas Caimán y Guatemala para asegurar el primer lugar.

Las dirigidas por la entrenadora brasileña Lindsay Camila comenzaron este lunes sus prácticas de cara al primer duelo el próximo viernes ante Islas Caimán.

El grupo inició la sesión con trabajos de activación física, continuó con ejercicios técnicos por posiciones y finalizó con una práctica táctica.

En las próximas horas se integrarán al equipo las legionarias Valeria del Campo, Alexa Herrera, Daniela Solera y Melissa Herrera, quienes estarán arribando al país dentro de poco.

“Estoy muy feliz de volver a la Selección y de poder compartir con mis compañeras. Son dos partidos muy importantes que tenemos acá en casa y creo que eso será bueno para la confianza del equipo, poder estar acá con nuestra afición y la familia. Espero que el resultado se nos dé y sea el mejor para nosotras”, mencionó la delantera María Paula Salas, quien milita en el Fenerbahce de Turquía.

Por su parte, la manuda Alexandra Pinell destacó que la regularidad en su club le abrió nuevamente las puertas a la Tricolor.

“Realmente es la primera convocatoria de la profe y vengo a empaparme en la idea de ella, vengo a trabajar al igual que mis compañeras y vengo con una buena actitud. Le he preguntado un poco a las compañeras cómo es el trabajo de ella para ir aprendiendo”, indicó Pinell.

Las ticas asegurarán su lugar en la siguiente ronda si logran victorias ante Guatemala y las Islas Caimán.

Un empate ante Guatemala también podría darles el primer lugar si consiguen una victoria por 14 goles o más frente a las Islas Caimán.

Bermudas, Granada y las Islas Caimán ya están fuera de la contienda.

Los encuentros de la Sele Femenina se disputarán el próximo viernes 10 de abril a las 6 p. m. ante Islas Caimán en el Estadio Alejandro Morera Soto, y el sábado 18 de abril a las 6 p. m. frente a Guatemala en el Estadio Nacional.



