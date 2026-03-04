Sele Femenina se dio un festín en Bermudas en segundo partido eliminatorio rumbo al Mundial

La Selección Femenina goleó 0-8 a Bermudas en la segunda fecha de la eliminatoria mundialista.

Las ticas hicieron fiesta en el Dame Flora Duffy National Sports Center con anotaciones de Fabiola Villalobos (4'), Sheika Scott (7' y 75'), Priscila Chinchilla (15' y 86'), autogol J. Masters (29') y Katherine Alvarado (39'), Stephannie Blanco (70').

La Tricolor integra el grupo C junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.



Esta fue la segunda victoria de la Tricolor, luego de la victoria 1-2 frente a Granada, el 30 de noviembre del año pasado.

Ahora volverá a escena el 10 de abril ante Islas Caimán y el 18 de abril contra Guatemala.



Las seis selecciones líderes de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, donde están Estados Unidos y Canadá.



La competición iniciará con los cuartos de final, con cruces determinados según el ranking y las cuatro selecciones semifinalistas ganarán el boleto directo a la Copa del Mundo Brasil 2027.



Pero eso no es todo, pues los otros cuatro equipos disputarán un partido adicional para ver cuáles avanzan y luchan por dos campos al repechaje intercontinental.

