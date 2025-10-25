Sele Femenina derrota a El Salvador y clasifica a semifinales de los Juegos Centroamericanos

La Selección Femenina de Costa Rica consiguió una importante victoria 1-0 ante El Salvador en su segundo compromiso de los XII Juegos Centroamericanos, reafirmando su buen momento en el torneo regional.

El único gol del encuentro fue obra de María Paula Salas, quien volvió a ser determinante para la Tricolor con su capacidad goleadora. Su anotación le dio los tres puntos al conjunto nacional y selló el pase a la siguiente fase de la competencia.

Con este resultado, la Femenina aseguró su clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Guatemala el próximo lunes 27 de octubre.

De ganar la llave ante las anfitrionas, Costa Rica luchará por el oro ante el vencedor de la otra semifinal entre El Salvador y Nicaragua.