Saprissa y Sporting FC firman su nombre en la siguiente fase del fútbol femenino

Saprissa y Sporting FC lograron amarrar su boleto a la siguiente fase del Torneo de Apertura 2025 del fútbol femenino.

Las moradas derrotaron 6-2 al Municipal Pococí en el Ricardo Saprissa, lo que les permitió alcanzar el segundo lugar con 24 puntos y aferrarse a uno de los cuatro boletos a la fase final.

El otro equipo que amarró su boleto fue Sporting FC, quien alcanzó las 20 unidades tras empatar 3-3 ante Dimas Escazú, que podría clasificar como cuarto lugar en la próxima fecha (17 puntos).

El único club que podría robarle el boleto a las escazuceños es el Herediano, que suma 13 puntos a falta de dos fechas para el final.

Tanto las moradas como las albinegras, acompañarán en la segunda fase a las Leonas de Alajuelense, quienes son líderes del certamen con 28 puntos y dos partidos menos, pues su encuentro ante Chorotega quedó suspendido por las fuertes lluvias.

Ahora, habrá una pausa de 15 días en el campeonato nacional por fecha FIFA de la Selección Nacional femenina.



